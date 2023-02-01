Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-форвард «Реала» и «Арсенала» рассказал о несостоявшемся трансфере в «Спартак»

01 Февраля 2023 • 10:33 Комментировать

Экс-форвард мадридского «Реала» и лондонского «Арсенала» Эммануэль Адебайор поведал о том, что мог продолжить карьеру в российском чемпионате. Интерес к африканскому игроку проявлял московский «Спартак».

«Было предложение от «Спартака». Но я был парнем из Африки, перед которым была возможность играть за лучшие клубы мира, такие как «Арсенал» и «Реал». У меня не было причин выбирать Россию», - приводит слова Эммануэля «Чемпионат».

Большую часть своей карьеры Адебайор провел в Английской премьер-лиге. Помимо «Арсенала» он поиграл там за «Тоттенхэм», «Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Эммануэль Адебайор
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Февраля
10:44 · Россия. Премьер-лига
Кутицкий считает, что «Динамо» способно догнать «Зенит»
10:33 · Россия. Премьер-лига
Экс-форвард «Реала» и «Арсенала» рассказал о несостоявшемся трансфере в «Спартак»
10:27 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Дзюбе стоит задуматься над завершением футбольной карьеры»
10:27 · Россия. Премьер-лига
Дасаев высказался о шансах «Спартака» на чемпионство
01:40 · Россия. Премьер-лига
Бывший защитник «Химок» Филин уехал играть в Бельгию 1 официально
00:43 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Крыльев Советов» Барач перешёл в бельгийский «Остенде»
00:15 · Россия. Премьер-лига
Гамид Агаларов рассказал, почему не уехал в Европу
31 Января
23:59 · Россия. Премьер-лига
Семшов: «Азмуну нет смысла возвращаться в Россию»
23:48 · Россия. Премьер-лига
Шишкин не удивлён назначению Тедеско в сборную Бельгии
22:14 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» отдаст Раконьяца в аренду «Црвене Звезде»
21:46 · Россия. Премьер-лига
Кечинов прокомментировал приход Тедеско в сборную Бельгии
20:25 · Россия. Премьер-лига
Московский «Локомотив» и «Сочи» могут арендовать Азмуна слухи
20:21 · Россия. Премьер-лига
​Салихова уколола Руя Виторию, отвечая на вопрос о Тедеско 1
19:49 · Россия. Премьер-лига
​Федотов – о слухах про Дзюбу: «Какая-то спланированная акция»
19:20 · Россия. Премьер-лига
​Федотов рассказал, почему Гайч ушёл из ЦСКА
Все новости
Рекомендуем