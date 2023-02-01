Экс-форвард «Реала» и «Арсенала» рассказал о несостоявшемся трансфере в «Спартак»

Экс-форвард мадридского «Реала» и лондонского «Арсенала» Эммануэль Адебайор поведал о том, что мог продолжить карьеру в российском чемпионате. Интерес к африканскому игроку проявлял московский «Спартак».

«Было предложение от «Спартака». Но я был парнем из Африки, перед которым была возможность играть за лучшие клубы мира, такие как «Арсенал» и «Реал». У меня не было причин выбирать Россию», - приводит слова Эммануэля «Чемпионат».

Большую часть своей карьеры Адебайор провел в Английской премьер-лиге. Помимо «Арсенала» он поиграл там за «Тоттенхэм», «Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас».