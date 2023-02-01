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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Созин высказался о выступлении сборной России в нейтральном статусе эксклюзив

01 Февраля 2023 • 19:10 Комментировать (2)

Футбольный эксперт Андрей Созин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что не важно, будут спортсмены выступать с атрибутикой страны или без неё.

«Всё равно как будет: с флагом или без него. Сейчас многие патриоты кричат: «Нет! Только с флагом! Лучше не играть, но выйти с флагом!» Мы же знаем, что они – наши. Мы болеем за наших, а не за то, что они в символике. Россия – это в первую очередь душа, флаг потом. Это важно, хочу подчеркнуть, но сначала душа. Мы ведь болеем за людей. Я считаю, что флаг – это атрибут», — сказал Созин.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что российские спортсмены смогут принять участие на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Однако, на соревнованиях смогут участвовать только те атлеты, которые открыто не поддержали СВО.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Андрей Созин РПЛ МОК
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Комментарии (1)
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KLINSMANN
01 Февраля 2023 в 19:27
Ну уж нет, надо играть полноценно.
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