Футбольный эксперт Андрей Созин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что не важно, будут спортсмены выступать с атрибутикой страны или без неё.

«Всё равно как будет: с флагом или без него. Сейчас многие патриоты кричат: «Нет! Только с флагом! Лучше не играть, но выйти с флагом!» Мы же знаем, что они – наши. Мы болеем за наших, а не за то, что они в символике. Россия – это в первую очередь душа, флаг потом. Это важно, хочу подчеркнуть, но сначала душа. Мы ведь болеем за людей. Я считаю, что флаг – это атрибут», — сказал Созин.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что российские спортсмены смогут принять участие на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Однако, на соревнованиях смогут участвовать только те атлеты, которые открыто не поддержали СВО.