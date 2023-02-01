Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мыслями о лучших игроках Российской премьер-лиги.

«Малком - парень перспективный, его ведь могут взять на будущее с учётом каких-то переходов лидеров команды. Игрок-то квалифицированный и очень хороший.

Лучший ли Малком игрок РПЛ, если им интересуется «ПСЖ»? Безусловно. Он и без этого один из лучших футболистов. На мой взгляд, лучшие – все бразильские игроки «Зенита».

Промес тоже очень хороший футболист, квалифицированный, но мне кажется, что эти ребята посильнее», — сказал Балахнин.

Ранее в российских СМИ появилась новость о том, что нападающий «Зенита» Малком может перейти в «ПСЖ». Позже главный тренер команды из Санкт-Петербурга Сергей Семак подтвердил интерес со стороны французского клуба, однако парижане официальное предложение не сделали.