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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Балахнин рассказал, кого считает лучшим игроком РПЛ эксклюзив

01 Февраля 2023 • 16:10 Комментировать

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мыслями о лучших игроках Российской премьер-лиги.

«Малком - парень перспективный, его ведь могут взять на будущее с учётом каких-то переходов лидеров команды. Игрок-то квалифицированный и очень хороший.

Лучший ли Малком игрок РПЛ, если им интересуется «ПСЖ»? Безусловно. Он и без этого один из лучших футболистов. На мой взгляд, лучшие – все бразильские игроки «Зенита».

Промес тоже очень хороший футболист, квалифицированный, но мне кажется, что эти ребята посильнее», — сказал Балахнин.    

Ранее в российских СМИ появилась новость о том, что нападающий «Зенита» Малком может перейти в «ПСЖ». Позже главный тренер команды из Санкт-Петербурга Сергей Семак подтвердил интерес со стороны французского клуба, однако парижане официальное предложение не сделали.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Сергей Семак ПСЖ Лига 1 РПЛ Куинси Промес Малком Филипе
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