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Бывший защитник «Химок» Филин уехал играть в Бельгию официально

01 Февраля 2023 • 01:40 Комментировать
Эйпен
...
Генк
1 5.60 X 4.30 2 1.55
Через 18 ч. 24 мин.

Бывший 26-летний защитник подмосковных «Химок» Александр Филин перешёл в бельгийский клуб «Эйпен». О переходе игрока сообщает авторитетный портал Transfermarkt, россиянин подписал с бельгийской командой контракт до середины 2025 года.

В текущем сезоне защитник вышел на поле за «Химки» в 14 матчах во всех турнирах, оценочная стоимость игрока составляет 800 тыс. евро.

Его новый клуб «Эйпен» идёт в чемпионате Бельгии ближе к концу турнирной таблицы – на 15-м месте с 20 набранными очками, позади 22 сыгранных матча.

До игры в «Химках» Филин был известен как игрок «Тамбова», «Нижнего Новгорода» и «Уфы».

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