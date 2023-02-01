Бывший 26-летний защитник подмосковных «Химок» Александр Филин перешёл в бельгийский клуб «Эйпен». О переходе игрока сообщает авторитетный портал Transfermarkt, россиянин подписал с бельгийской командой контракт до середины 2025 года.

В текущем сезоне защитник вышел на поле за «Химки» в 14 матчах во всех турнирах, оценочная стоимость игрока составляет 800 тыс. евро.

Его новый клуб «Эйпен» идёт в чемпионате Бельгии ближе к концу турнирной таблицы – на 15-м месте с 20 набранными очками, позади 22 сыгранных матча.

До игры в «Химках» Филин был известен как игрок «Тамбова», «Нижнего Новгорода» и «Уфы».