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Деменко назвал лучшие варианты для Азмуна в РПЛ эксклюзив

01 Февраля 2023 • 01:09 Комментировать

Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что Сердар Азмун может вернуться в стан «сине-бело-голубых».

«У «Зенита», конечно, есть возможность подписать Азмуна. Единственное, им интересуется «Марсель» ещё, как я понимаю. Вопрос в том, чего хочет сам Азмун. Если возвращаться в Россию, то, наверное, «Зенит» лучший вариант. Питерскому клубу такой нападающий нужен точно. Это игрок высокого уровня. Он немолод, поэтому финансовая составляющая будет стоять не на последнем месте.

Есть ещё информация, что он может попасть в «Сочи». Почему бы и нет? Его очень хорошо знает Курбан Бердыев. Ротенберг вполне может заплатить Азмуну, сколько игрок попросит. Такое вполне может быть», - сказал Деменко.

Напомним, что 28-летний Азмун с прошлой зимы играет в «Байере» и никак не станет там основным футболистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Максим Деменко Сердар Азмун Сочи
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