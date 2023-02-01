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Защитник «Крыльев Советов» Барач перешёл в бельгийский «Остенде»

01 Февраля 2023 • 00:43 Комментировать

Хорватский защитник «Крыльев Советов» Матео Барач перешёл в бельгийский клуб «Остенде». О трансфере сообщает агент 28-летнего игрока Стипе Лапич.

«Я лично благодарен «Крыльям», они все сделали очень профессионально, вся сделка состоялась буквально в последние два часа, — цитирует Лапича портал «РБ Спорт».

В арендном соглашении до конца текущего сезона, которое связало футболиста и бельгийскую команду, предусмотрено право выкупа игрока.

Барач находился в самарских «Крыльях» с лета 2022 года, ранее он год выступал за «Сочи».

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Остенде Матео Барач Трансферы футбола - зима 2023 трансферы футбола состоявшиеся - зима 2023
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