​Салихова уколола Руя Виторию, отвечая на вопрос о Тедеско

В прессе появилась информация о том, что Доменико Тедеско договорился о контракте на работу со сборной Бельгии. Комментарий на этот счёт дала Зарема Салихова – супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Говоря о Доменико Тедеско, Зарема уколола другого экс-рулевого «красно-белых» Руя Виторию. Португалец, как известно, тренирует сборную Египта.

«Назначение Тедеско? Я-то давно в курсе была. Бельгия не Египет. Пусть выскажутся те, кто попрыгунчиком называл и со своего колизея прогонял», - высказалась Салихова, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Напомним, что после чемпионата мира должность главного тренера сборной Бельгии оставил Роберто Мартинес.