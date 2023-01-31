​Федотов рассказал, почему Гайч ушёл из ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал уход из команды нападающего Адольфо Гайча. 23-летний аргентинец перебрался в итальянскую «Верону» на правах аренды.

«Почему решили его отпустить? Потому что ему нужна игровая практика. Надеемся, что там он её будет получать, чтобы вернуться немножко другим футболистом.

Чего не хватало Гайчу? Сейчас не время об этом разговаривать, есть внутренние дела. Он подрос, добавил, но чтобы стать игроком железной основы, нужна игровая практика.

Нужен ли ЦСКА новый нападающий из-за ухода Гайча? Работа ведётся, мы надеемся, что у нас будет игрок», - сказал Федотов журналистам. Видео опубликовал телеграм-канал «Панк инсайд».