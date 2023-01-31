Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Федотов рассказал, почему Гайч ушёл из ЦСКА

31 Января 2023 • 19:20 Комментировать

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал уход из команды нападающего Адольфо Гайча. 23-летний аргентинец перебрался в итальянскую «Верону» на правах аренды.

«Почему решили его отпустить? Потому что ему нужна игровая практика. Надеемся, что там он её будет получать, чтобы вернуться немножко другим футболистом.

Чего не хватало Гайчу? Сейчас не время об этом разговаривать, есть внутренние дела. Он подрос, добавил, но чтобы стать игроком железной основы, нужна игровая практика.

Нужен ли ЦСКА новый нападающий из-за ухода Гайча? Работа ведётся, мы надеемся, что у нас будет игрок», - сказал Федотов журналистам. Видео опубликовал телеграм-канал «Панк инсайд».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов Адольфо Гайч
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Января
19:49 · Россия. Премьер-лига
​Федотов – о слухах про Дзюбу: «Какая-то спланированная акция»
19:20 · Россия. Премьер-лига
​Федотов рассказал, почему Гайч ушёл из ЦСКА
18:48 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА забил 6 безответных голов «Алании»
18:46 · Россия. Премьер-лига
Тихий подтвердил интерес от «Торпедо»
18:35 · Россия. Премьер-лига
Афанасьев: «Я не знаю, где бы Малком играл в «ПСЖ» 2
18:25 · Россия. Премьер-лига
Журналист рассказал о реакции на срыв трансфера Изидора в «Лион»
18:14 · Россия. Премьер-лига
Хомуха: «Зениту» не помешал бы сейчас Азмун»
18:08 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА показал красивый гол Чалова видео
18:06 · Россия. Премьер-лига
Биджиев: «Гайча ценят в Италии за его качества» эксклюзив
17:47 · Россия. Премьер-лига
Дашаев — об уходе из «Факела»: «В футболе иногда нужно менять обстановку, впереди у меня новый этап»
17:40 · Россия. Премьер-лига
«Факел» объявил об уходе Дашаева
17:34 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» прокомментировали переход защитника Баньяка из «Кайрата»
17:24 · Россия. Премьер-лига
Журналист Пол Браун: «Матвей Сафонов — это очень хороший вратарь, который способен заиграть в АПЛ»
17:16 · Россия. Премьер-лига
Агент Сафонов: Арбузов из футболистов категории Аршавина и других, которые не боялись обыгрывать один в один
17:15 · Россия. Премьер-лига
​Агент Малкома ответил на вопрос, почему трансфер в «ПСЖ» не состоялся 1
Все новости
Рекомендуем