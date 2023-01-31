Полузащитник Вильмар Барриос в зимнее трансферное окно имел варианты продолжения карьеры в Европе. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», к 29-летнему колумбийцу исходил интерес из Италии и Франции. Тем не менее, Барриос изъявил желание остаться в «Зените».

За «Зенит» Вильмар Барриос выступает уже четыре года. За это время колумбийский полузащитник провёл 139 официальных матчей, в которых забил три гола.

Несколько дней назад «Зенит» завершил первый зимний учебно-тренировочный сбор в Катаре. Подготовку ко второй части сезона 2022/2023 команда Сергея Семака продолжит в ОАЭ.