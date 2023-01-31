Летом прошлого года «Урал» арендовал молодого полузащитника «Спартака» Фаниля Сунгатулина. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», клуб из Екатеринбурга выкупит 21-летнего футболиста. По нашим данным, «Спартак» получит за Сунгатулина 500 тысяч евро.

При этом в договоре между клубами будет прописана опция возможного обратного выкупа. При желании «Спартак» сможет вернуть Фаниля Сунгатулина в клуб. Для этого «красно-белым» придётся заплатить около 3 миллионов евро.

Фаниль Сунгатулин в нынешнем сезоне принял участие в 16 матчах «Урала». Голами полузащитник не отмечался.