Журналист рассказал о реакции на срыв трансфера Изидора в «Лион»

Французский журналист L’Equipe Эрве Пено рассказал о реакции местного футбольного сообщества на срыв трансфера Вильсона Изидора в «Лион» из «Локомотива».

«Каких-то особых обсуждений не было, ведь Изидора 15 дней назад сильно ударили по колену, поэтому переход не состоялся. Так что никаких интересных диалогов по этому событию среди экспертов и болельщиков не было», — приводит слова журналиста издание«РБ Спорт».

Напомним, что переход Вильсона Изидора сорвался из-за проваленного медицинского осмотра. Согласно официальному заявлению «Лиона», клуб продолжит разговор с «Локомотивом», не исключив возможный переход Изидора уже следующим летом.