Во вторник в рамках подготовки ко второй части сезона ЦСКА проводит товарищеский матч против «Алании». В первом тайме команда Владимира Федотова организовала три безответных мяча. Счёт открыл Иван Обляков, а позже дубль оформил Фёдор Чалов. Первый из голов нападающего был особенно красив. Видео пресс-служба «армейцев» опубликовала в телеграм-канале.

После первой части сезона ЦСКА занимает пятую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» команда Владимира Федотова отстаёт на 13 зачётных баллов.

Следить за матчем между ЦСКА и «Аланией» можно в текстовой трансляции.