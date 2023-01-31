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Биджиев: «Гайча ценят в Италии за его качества» эксклюзив

31 Января 2023 • 18:06 Комментировать

Бывший вратарь московского ЦСКА и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал переход аргентинского нападающего «красно-синих» Адольфо Гайча на правах аренды в «Верону».

- Всё-таки Гайч уже третий раз уходит в аренду из ЦСКА. И нельзя сказать, что раньше он был обделён игровой практикой в «Беневенто» и «Уэске». А как только он приезжает в ЦСКА – так у него здесь не получается. Скорее всего, Гайч не может полностью адаптироваться в России, из чего и происходят у него проблемы в ЦСКА. А в Европе он чувствует себя более уверенно. То, что Гайча взял в аренду клуб из Италии, это достаточно серьёзно. Даже несмотря на то, что «Верона» идёт в нижней части таблицы. Всё-таки Серия А есть Серия А. Значит, Гайча ценят за его качества. Туда абы кого не берут. Мне самому не раз приходилось противостоять итальянским командам, и я понимаю, что это такое.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Верона Серия А Чемпионат России Чемпионат Италии Хасанби Биджиев РПЛ Адольфо Гайч
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