Бывший вратарь московского ЦСКА и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал переход аргентинского нападающего «красно-синих» Адольфо Гайча на правах аренды в «Верону».

- Всё-таки Гайч уже третий раз уходит в аренду из ЦСКА. И нельзя сказать, что раньше он был обделён игровой практикой в «Беневенто» и «Уэске». А как только он приезжает в ЦСКА – так у него здесь не получается. Скорее всего, Гайч не может полностью адаптироваться в России, из чего и происходят у него проблемы в ЦСКА. А в Европе он чувствует себя более уверенно. То, что Гайча взял в аренду клуб из Италии, это достаточно серьёзно. Даже несмотря на то, что «Верона» идёт в нижней части таблицы. Всё-таки Серия А есть Серия А. Значит, Гайча ценят за его качества. Туда абы кого не берут. Мне самому не раз приходилось противостоять итальянским командам, и я понимаю, что это такое.