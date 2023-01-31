Дашаев — об уходе из «Факела»: «В футболе иногда нужно менять обстановку, впереди у меня новый этап»

Защитник Аслан Дашаев высказался об уходе из воронежского «Факела». Ранее сообщалось, что 33-летний футболист расторг трудовой договор с клубом по обоюдному согласию сторон.

«Я принял такое решение, потому что в футболе иногда нужно менять обстановку, пробовать что-то новое. Впереди у меня новый этап. А сейчас я хочу поблагодарить всех, с кем довелось встретиться в Воронеже», — приводит слова Дашаева официальный телеграм-канал воронежской команды.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в десяти матчах во всех турнирах и забил два мяча. Трансферная стоимость Дашаева оценивается в 200 тысяч евро.