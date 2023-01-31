«Факел» объявил об уходе Дашаева

«Факел» объявил о прекращении сотрудничества с защитником Асланом Дашаевым.

Воронежский клуб в своем официальном телеграм-канале сообщил, что контракт с 33-летним футболистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Спасибо за все, Аслан! За точные удары в ворота «Металлурга» и «КАМАЗа», приблизившие нас к выходу в РПЛ. За первый гол «Факела» в элитном дивизионе, за вклад в построение коллектива, за максимальную самоотдачу в каждой игре. Двери нашего клуба для тебя открыты!» — говорится в заявлении клуба.

В текущем сезоне Дашаев принял участие в десяти матчах с учетом всех турниров и отметился двумя забитыми мячами.