В «Пари НН» прокомментировали переход защитника Баньяка из «Кайрата»

Представитель «Пари НН» Игорь Кудряшов высказался о переходе защитника Маки Баньяка из «Кайрата» в нижегородский клуб. «Пари НН» арендовал 27-летнего игрока до конца текущего сезона с правом выкупа.

«За Маки Баньяком мы наблюдаем уже давно, хотели видеть его в команде еще летом, но нас не устраивала сумма трансфера. Сейчас удалось договориться об оптимальных для всех сторон условиях перехода. Однозначно, Баньяк усилит нашу команду», — приводит слова Кудряшова ТАСС.

После 17 туров «Пари НН» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 19 набранных очков.