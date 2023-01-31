Журналист Пол Браун: «Матвей Сафонов — это очень хороший вратарь, который способен заиграть в АПЛ»

Журналист Daily Mail Пол Браун высказался об уровне вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

«В России мало хороших футболистов, но Матвей Сафонов — один из них. Это очень хороший вратарь, который способен заиграть в АПЛ. У него отличные данные и возраст для перехода в Английскую премьер-лигу», — приводит слова Брауна «РБ Спорт».

При этом журналист отметил, что английские клубы не будут сейчас покупать российских футболистов из-за политической ситуации.

В нынешнем сезоне 23-летний Сафонов принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров, в которых пропустил 31 гол и шесть раз смог сохранить свои ворота «сухими».