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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Сафонов: Арбузов из футболистов категории Аршавина и других, которые не боялись обыгрывать один в один

31 Января 2023 • 17:16 Комментировать

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о будущем полузащитника ЦСКА Ярослава Арбузова.

«Я верю, что ЦСКА оставит Ярослава в основной обойме на вторую часть сезона, а остальное зависит от него самого. Он уверен в себе, таких в России единицы», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Агент считает, что Арбузов из футболистов категории Андрея Аршавина, Алана Дзагоева и других, которые не боялись обыгрывать один в один.

В текущем сезоне 19-летний хавбек принял участие в 13 матчах Молодежной футбольной лиги и записал на свой счет одну результативную передачу.

После 17 туров ЦСКА занимает пятое место в РПЛ, набрав 29 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Андрей Аршавин Алексей Сафонов Алан Дзагоев Ярослав Арбузов
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