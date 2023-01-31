​Агент Малкома ответил на вопрос, почему трансфер в «ПСЖ» не состоялся

«ПСЖ» проявлял интерес к атакующему полузащитнику «Зенита» Малкому. Тем не менее, зимний трансфер 25-летнего бразильца не состоялся. Агент Луис Фернандо Гарсия, который работает с Малкомом, ответил на вопрос, почему сделка не была оформлена.

«Потому что Малком очень счастлив в «Зените». Он хочет доиграть сезон за клуб из Санкт-Петербурга», - высказался Гарсия, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Цвета «Зенита» Малком защищает с лета 2019 года после трансфера из «Барселоны». С тех пор бразилец провёл за «сине-бело-голубых» 98 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 31 гол.

Футбольный сезон 2022/2023 в России возобновится в феврале с кубковых матчей.