Заслуженный тренер России Александр Тарханов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что Сердар Азмун может вернуться в «Зенит».

«Конечно, он бы пригодился «Зениту». Он в свое время сделал многое для того, чтобы «Зенит» стал чемпионом. Они, кстати, хорошо играли в паре с Дзюбой (смеётся). Я думаю, что в случае перехода Азмун здорово поможет питерцам. Я считаю, что проблемы в атаке у «Зенита» есть. Не могу сказать, согласится ли Азмун точно вернуться из-за отсутствия еврокубков. В случае возвращения он, наверняка, станет одним из лучших игроков РПЛ. Почему нет? Он приобрел зарубежный опыт, который должен пойти ему на пользу», - сказал Тарханов.

Напомним, год назад Азмун перешел в «Байер», где так и не стал игроком основы.