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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Зенит» сделал заявление насчёт слухов об Азмуне

31 Января 2023 • 16:41 Комментировать

Ходят слухи, что Сердар Азмун может вернуться в «Зенит», если его переговоры с «Марселем» ни к чему не приведут. Пресс-служба питерского клуба выпустила заявление насчёт информации из прессы.

«Никаких контактов ни с Сердаром Азмуном, ни с «Байером», ни с агентом игрока по возможному возвращению нападающего в «Зенит» не было», - решительно высказались в питерском клубе. 

Напомним, что Сердар Азмун прошлой зимой перебрался из «Зенита» в «Байер». В настоящий момент эксперты портала transfermarkt оценивают 28-летнего иранского нападающего в 12 миллионов евро.

Ранее за «Зенит» Сердар Азмун провёл 104 матча, в которых забил 62 гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сердар Азмун Трансферы футбола - зима 2023 Байер
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