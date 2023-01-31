​«Зенит» сделал заявление насчёт слухов об Азмуне

Ходят слухи, что Сердар Азмун может вернуться в «Зенит», если его переговоры с «Марселем» ни к чему не приведут. Пресс-служба питерского клуба выпустила заявление насчёт информации из прессы.

«Никаких контактов ни с Сердаром Азмуном, ни с «Байером», ни с агентом игрока по возможному возвращению нападающего в «Зенит» не было», - решительно высказались в питерском клубе.

Напомним, что Сердар Азмун прошлой зимой перебрался из «Зенита» в «Байер». В настоящий момент эксперты портала transfermarkt оценивают 28-летнего иранского нападающего в 12 миллионов евро.

Ранее за «Зенит» Сердар Азмун провёл 104 матча, в которых забил 62 гола.