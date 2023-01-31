В «Пари НН» пополнение в составе. Клуб во вторник официально объявил о переходе в свои ряды центрального защитника Маки Баньяка. Нижегородский клуб арендовал 27-летнего камерунца у «Кайрата». В соглашении прописано право выкупа.

Маки Баньяк является воспитанником «Барселоны». Камерунец выступал за молодёжную команду «сине-гранатовых». На взрослом же уровне защитник представлял целый ряд клубов, в частности французский «Нант».

После первой части сезона «Пари НН» располагается на 12-й позиции в турнирной таблице чемпионата России. Сезон Премьер-лиги возобновится в начале марта.