​Директор «Зенита» ответил на вопрос о возможном возвращении Азмуна

Ходят слухи, что Сердар Азмун может снова примерить на себе футболку «Зенита». Вопрос на этот счёт получил Александр Медведев, который занимает должность генерального директора питерского клуба.

«Ждите заявление в ближайшее время», - сказал Медведев, чьи слова приводит «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Сердар Азмун может вернуться в «Зенит», если сорвётся его переход во французский «Марсель».

Напомним, что Сердар Азмун покинул «Зенит» год назад. Иранский нападающий перебрался в «Байер», где его карьера складывается далеко не лучшим образом.

28-летний Сердар Азмун оценивается порталом transfermarkt в 12 миллионов евро.