Григорий Иванов: «Алания»? Гаджимурадов хочет играть в РПЛ»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о возможном переходе нападающего Рамазана Гаджимурадова в «Аланию».

«Не занимаюсь возможным переходом Рамазана. Этим занимается вице-президент. Пока я никаких документов не подписывал. Будет ли это аренда? Не знаю. Но думаю, что парень хочет играть в РПЛ, хочет всем все доказать», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

Ранее телеграм-канал «ФНЛ с Ильёвым» сообщил, что 25-летний футболист может перебраться в «Аланию». Стоит отметить, что сейчас Гаджимурадов находится на просмотре на сборах «Пари НН».

В текущем сезоне игрок принял участие в 13 матчах во всех турнирах и отдал один голевой пас.