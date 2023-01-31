​Директор «Зенита» рассказал о разговоре с президентом «ПСЖ» о Малкоме

Судя по всему, Малком не покинет «Зенит» в зимнее трансферное окно. По словам Александра Медведева, занимающего должность генерального директора питерского клуба, он вёл переписку и имел разговор с президентом «ПСЖ» Нассером аль-Хелаифи. Они обсуждали условия, на которых Малком мог бы перебраться в парижский клуб.

«Аль‑Хелаифи эти условия услышал и заметил, что в текущей обстановке, видимо, связанной с финансовым fair play и большими затратами «ПСЖ» относительно Месси, вариант полноценного трансфера этой зимой для них не является предпочтительным. В такой ситуации «ПСЖ» был бы заинтересован в аренде футболиста. Что, естественно, не устраивает «Зенит», - высказался Медведев, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Александр Медведев отметил, что после этого разговора с Нассером аль-Хелаифи «Зенит» не получал новых предложений от «ПСЖ» по Малкому.

Генеральный директор «Зенита» допускает вариант, при котором Малком всё же окажется в «ПСЖ» в будущем. При этом Медведев дал понять, что стоимость бразильского атакующего полузащитника будет высока.

Напомним, что Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года после перехода из «Барселоны». В настоящий момент 25-летний бразилец оценивается экспертами портала transfermarkt в 24 миллиона евро.