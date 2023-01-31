Сергеев — о разгроме «Аль-Бидды»: «Здорово ловить кураж, но главное – победа»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал три забитых мяча в в товарищеском матче с клубом «Аль-Бидда» (9:0).

«У меня три мяча в первой встрече? Конечно, здорово ловить кураж. Но главное – победа. Впереди второй сбор, там много игр. Важно правильно распределить нагрузку», — приводит слова Сергеева «Чемпионат».

Форвард отметил, что не хочется говорить об уровне катарских команд, ведь все умеют играть, футболисты «Зенита» концентрировались на себе.

В текущем сезоне 27-летний Сергеев принял участие в 22 матчах с учетом всех турниров, в которых забил девять мячей и записал в свой актив пять результативных передач.