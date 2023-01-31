Шишкин — о зимнем Кубке РПЛ: «Это те же контрольные матчи. На результат никто не будет обращать внимание»

Экс-игрок «Спартака» Роман Шишкин высказался в преддверии товарищеского Кубка РПЛ, который пройдёт в ОАЭ.

«Формально это, конечно, турнир, но по факту это те же контрольные матчи. На результат никто не будет обращать внимание. Спортивная интрига тут будет не очень серьезная, мне кажется», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».

Зимний турнир стартует 2 февраля. В Кубке примут участие «Спартак», «Краснодар», «Сочи» и «Ростов».

В первом матче турнира «красно-белые» сыграют с подопечными Валерия Карпина, игра пройдет 2 февраля, стартовый свисток запланирован на 19:30 по московскому времени.