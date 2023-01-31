​Мостовой: Если Семака поставить в команду-середняк РПЛ, она там и останется

Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой порассуждал на тему тренерского мастерства. По словам бывшего игрока «Сельты», в этом вопросе многое зависит от уровня футболистов, которые имеются в распоряжении тренера.

«Если игроки не могут три паса отдать, то никакой стиль не поможет. Или возьмём «Зенит». Туда любого тренера пригласи, и он займёт не ниже второго места. А если Сергея Семака поставить в команду, идущую, к примеру, на восьмом месте, то она на том же месте и останется», - сказал Мостовой, чьи слова приводит Vprognoze.

Под руководством Сергея Семака «Зенит» становился чемпионом России в каждом из четырёх последних сезонов. Лидируют питерцы в Премьер-лиге и после семнадцати сыгранных туров текущего чемпионата. Второй «Спартак» «сине-бело-голубые» опережают на шесть зачётных баллов.