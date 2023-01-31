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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Камоцци: «Промес и Малком два талантливых игрока, но не уровня топ-клубов Европы»

31 Января 2023 • 15:25 Комментировать

Футбольный менеджер Франко Камоцци поделился мнением о нападающем «Спартака» Куинси Промесе и вингере «Зенита» Малкоме Филипе.

«Промес и Малком два талантливых, но разных игрока. Это футболисты уровня команд Лиги чемпионов, как «Зенит» и «Спартак», но не уровня топ-клубов Европы», — приводит слова Камоцци Metaratings.

После 17 туров Промес лидирует в гонке бомбардиров вместе с форвардом «Крыльев Советов» Владимиром Сычевым, у обоих на счету по 14 забитых мячей. Малком идет на третьей строчке, забив 12 голов.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 42 очка. «Спартак» занимает второе место, отставая на шесть баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Куинси Промес Франко Камоцци Малком Филипе
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