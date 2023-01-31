​В «Динамо» прокомментировали слухи об интересе к Захаряну из Венгрии

В прессе появилась информация о том, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян находится на радаре «Ференцвароша». Главным тренером этой команды, как известно, является экс-рулевой сборной России Станислав Черчесов.

Комментарий по поводу слухов об Арсене Захаряне дали в «Динамо».

«Общения с «Ференцварошем» у клуба на эту тему не было. Выкуп за 15 миллионов евро, как и за любую другую сумму, на Венгрию не распространяется. Мы рассчитываем на Арсена в весенней части сезона», - комментарий московского клуба приводит телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

После первой части чемпионата России «Динамо» занимает четвёртую позицию в турнирной таблице.