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​Захарян интересен «Ференцварошу» слухи

31 Января 2023 • 15:17 Комментировать

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян входит в сферу интересов «Ференцвароша». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», спортивный директор венгерского клуба уже связывался с агентом футболиста насчёт возможного трансфера.

Ранее Арсена Захаряна связывали с «Челси», но в последнее время разговоров о возможном переезде 19-летнего футболиста в Лондон стало меньше.

Стоит отметить, что главным тренером «Ференцвароша» является российский специалист Станислав Черчесов.

Добавим, что специалисты портала transfermarkt оценивают Арсена Захаряна в 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Динамо Москва Арсен Захарян Трансферы футбола - зима 2023
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