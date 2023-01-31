Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян входит в сферу интересов «Ференцвароша». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», спортивный директор венгерского клуба уже связывался с агентом футболиста насчёт возможного трансфера.

Ранее Арсена Захаряна связывали с «Челси», но в последнее время разговоров о возможном переезде 19-летнего футболиста в Лондон стало меньше.

Стоит отметить, что главным тренером «Ференцвароша» является российский специалист Станислав Черчесов.

Добавим, что специалисты портала transfermarkt оценивают Арсена Захаряна в 15 миллионов евро.