Балахнин прокомментировал решение Галактионова ввести штрафы за мат в «Локомотиве»

Российский тренер Сергей Балахнин дал комментарий по поводу решения главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова. Он решил накладывать штрафы на футболистов за использование ненормативной лексики.

«Видимо, Галактионов видит, что это нужно, может, это переходит в команде все границы. Знаете, это такая вещь внутрикомандная. Если есть чрезмерная распущенность, то тренер это регулирует. Все молодые тренеры это проходили, не вижу в этом дилетантства или некомпетентности», - высказался Балахнин для Vprognoze.

Напомним, что Михаил Галактионов принял «Локомотив» в ноябре. Перед молодым тренером стоит задача по выведению команды из кризиса. После первой части чемпионата России «железнодорожники» занимают 14-е место в турнирной таблице, то есть находятся в зоне стыковых игр.

Отметим, что чемпионат России возобновится в начале весны.