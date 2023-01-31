​Баженов оценил решение Галактионова штрафовать игроков за мат

Рулевой «Локомотива» Михаил Галактионов принял решение штрафовать футболистов за использование ненормативной лексики. Комментарий на этот счёт дал экс-игрок «Спартака» Никита Баженов.

«Если честно, никак не отношусь. У каждого тренера есть свои определённые правила по отношению к футболистам. Это не плохо и не хорошо, нейтрально», - сказал Баженов, чьи слова приводит Vprognoze.

Баженов сказал, что по ходу своей футбольной карьеры он не сталкивался со штрафами за нецензурную брань. При этом экс-игрок «Спартака» отметил, что иногда в его командах старались сокращать количество мата.

Чемпионат России возобновится в начале марта.