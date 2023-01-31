Тарханов — о сорвавшемся переходе Дзюбы в «Торпедо»: «Просмотр — это лишнее»

Известный российский тренер Александр Тарханов прокомментировал решение нападающего Артёма Дзюбы не переходить в «Торпедо» этой зимой.

Ранее экс-наставник «Рубина», ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий сообщил о том, что 34-летний форвард не захотел проходить просмотр в московском клубе.

Тарханов согласен с тем, что проводить просмотр для такого статусного футболиста, который ещё в прошлом сезоне защищал цвета чемпионского «Зенита», нет никакого смысла.

«Я считаю, что просмотр — это лишнее. Тут либо брать, либо не брать. Наверное, решили не брать, поэтому так устроили», — приводит слова Тарханова «Спорт День За Днём».

Текущий сезон Дзюба начинал в составе турецкого клуба «Адана Демирспор», с которым расторг соглашение в ноябре прошлого года. За эту команду экс-нападающий сборной России провёл пять матчей и забил один гол.