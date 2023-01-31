Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов — о сорвавшемся переходе Дзюбы в «Торпедо»: «Просмотр — это лишнее»

31 Января 2023 • 14:14 Комментировать
Краснодар
...
Торпедо Москва
04.03 19:00

Известный российский тренер Александр Тарханов прокомментировал решение нападающего Артёма Дзюбы не переходить в «Торпедо» этой зимой.

Ранее экс-наставник «Рубина», ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий сообщил о том, что 34-летний форвард не захотел проходить просмотр в московском клубе.

Тарханов согласен с тем, что проводить просмотр для такого статусного футболиста, который ещё в прошлом сезоне защищал цвета чемпионского «Зенита», нет никакого смысла.

«Я считаю, что просмотр — это лишнее. Тут либо брать, либо не брать. Наверное, решили не брать, поэтому так устроили», — приводит слова Тарханова «Спорт День За Днём».

Текущий сезон Дзюба начинал в составе турецкого клуба «Адана Демирспор», с которым расторг соглашение в ноябре прошлого года. За эту команду экс-нападающий сборной России провёл пять матчей и забил один гол.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Александр Тарханов Артём Дзюба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРАСНОДАР ТОРПЕДО МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Января
15:08 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: «Гайч не заслужил к себе столько внимания, не велика потеря для ЦСКА»
14:59 · Россия. Премьер-лига
Балахнин прокомментировал решение Галактионова ввести штрафы за мат в «Локомотиве»
14:49 · Россия. Премьер-лига
​Агент Азмуна оценил возможность возвращения игрока в «Зенит»
14:42 · Россия. Премьер-лига
​Баженов оценил решение Галактионова штрафовать игроков за мат
14:26 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Дзюба мог бы помочь не только «Локомотиву»
14:14 · Россия. Премьер-лига
Тарханов — о сорвавшемся переходе Дзюбы в «Торпедо»: «Просмотр — это лишнее»
13:51 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий объяснил, почему Малкому не стоит уходить в «ПСЖ»
13:39 · Россия. Премьер-лига
Комментатор «Матч ТВ» вспомнил, как Черчесов угрожал ему ударом в ухо за вопрос о Дзюбе
13:00 · Россия. Премьер-лига
Гришин объяснил, почему уход Гайча - не потеря для ЦСКА
12:54 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА объявил об уходе Каптиловича в «Звезду»
12:47 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Зенита» Сергеев высказался о будущем Дзюбы
12:42 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Гайч - никакая не потеря, многие не знают, что он играл в ЦСКА»
12:36 · Россия. Премьер-лига
Сергеев: «Если «Зенит» будет побеждать, нас никто не догонит»
12:30 · Россия. Премьер-лига
Газизов проиграл суд «Спартаку» и выплатит более 90 млн рублей 1
12:14 · Россия. Премьер-лига
Два игрока «Валмиеры» могут перейти в «Торпедо»
Все новости
Рекомендуем