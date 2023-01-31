Слуцкий объяснил, почему Малкому не стоит уходить в «ПСЖ»

Экс-наставник казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о возможном трансфере бразильского полузащитника Малкома из петербургского «Зенита» в «ПСЖ». В СМИ обсуждается переход южноамериканца во французский гранд на правах аренды.

«Зачем ему ругаться с «Зенитом», бить тарелки и уходить на три месяца в «ПСЖ»? Потом с «Зенитом» все склеивать. Зачем ему это нужно, если «ПСЖ» не говорит, что заключит с ним контракт?», - поведал специалист в эфире «Коммент.Шоу» на ютубе.

Срок действующего контракта 25-летнего полузащитника с петербургским клубом истекает в 2027 году.

В текущем сезоне Малком сыграл 17 матчей в РПЛ, отметившись 12 забитыми мячами и пятью голевыми передачами.