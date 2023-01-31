Комментатор «Матч ТВ» вспомнил, как Черчесов угрожал ему ударом в ухо за вопрос о Дзюбе

Комментатор «Матч ТВ» Павел Богданов вспомнил интересную историю, связанную с бывшим тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Произошла она перед домашним чемпионатом мира – 2018.

«Это был товарищеский матч с Испанией или Францией. Черчесова тогда каждый раз спрашивали, почему Дзюбу не берут в сборную. Это как раз после истории с усами. За три дня до этого Миша Моссаковский такой вопрос Черчесову задал, чем вывел его из себя.

Мы стоим, я жду включения в эфир. И Черчесов говорит: «Если ты меня спросишь о Дзюбе, я тебе просто в ухо дам и уйду». Вот так и началось наше интервью», - рассказал Богданов в программе «СБГ ШОУ» в YouTube.

Напомним, что Станислав Черчесов покинул должность главного тренера сборной России после Евро-2020.