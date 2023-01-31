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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Комментатор «Матч ТВ» вспомнил, как Черчесов угрожал ему ударом в ухо за вопрос о Дзюбе

31 Января 2023 • 13:39 Комментировать

Комментатор «Матч ТВ» Павел Богданов вспомнил интересную историю, связанную с бывшим тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Произошла она перед домашним чемпионатом мира – 2018.

«Это был товарищеский матч с Испанией или Францией. Черчесова тогда каждый раз спрашивали, почему Дзюбу не берут в сборную. Это как раз после истории с усами. За три дня до этого Миша Моссаковский такой вопрос Черчесову задал, чем вывел его из себя.

Мы стоим, я жду включения в эфир. И Черчесов говорит: «Если ты меня спросишь о Дзюбе, я тебе просто в ухо дам и уйду». Вот так и началось наше интервью», - рассказал Богданов в программе «СБГ ШОУ» в YouTube.

Напомним, что Станислав Черчесов покинул должность главного тренера сборной России после Евро-2020. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Станислав Черчесов Артём Дзюба Павел Богданов
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