Гришин объяснил, почему уход Гайча - не потеря для ЦСКА

Экс-игрок московского ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о трансфере нападающего Адольфо Гайча в итальянскую «Верону». Клуб Серии А арендовал аргентинского футболиста до окончания сезона-2022/2023.

«Гайч мало играл, его уход - не потеря для ЦСКА. У «армейцев» первый форвард - Чалов. Если с ним будет все нормально, и он будет играть по 90 минут, то нападающий в ЦСКА есть», - цитирует эксперта Metaratings.ru.

В текущем сезоне Адольфо принял участие в 11 поединках за московский коллектив, записав на свой счет два забитых мяча и две результативные передачи. Его трудовое соглашение с «армейцами» рассчитано до конца 2025 года.