Нападающий «Зенита» Сергеев высказался о будущем Дзюбы

Центральный нападающий «Зенита» Иван Сергеев поделился мнением о будущем Артёма Дзюбы, ныне пребывающего в статусе свободного агента.

«Он классный футболист. Уверен, что найдет команду. Думаю, это вопрос времени. Но не знаю, как у него дела сейчас. Мы не общались после его ухода», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

Последним местом работы Дзюбы был турецкий «Адана Демирспор». В ноябре прошлого года стороны расторгли трудовое соглашение. За эту команду форвард сыграл всего пять поединков и отметился одним забитым мячом.

Сообщалось о том, что форвард может трудоустроиться в РПЛ. Интерес к нему приписывали «Торпедо» и «Пари НН».