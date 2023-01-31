Сергеев: «Если «Зенит» будет побеждать, нас никто не догонит»

Нападающий петербургского «Зенита» Иван Сергеев поделился мнением о московском «Спартаке», который является ближайшим преследователем «сине-бело-голубых» в чемпионате России.

«Все команды, кто находится вверху таблицы, конкуренты. Если будем побеждать, то нас никто не догонит. Не воспринимаю «Спартак» отдельно от всех остальных. Одинаково ко всем готовимся», - приводит слова форварда «Чемпионат».

На зимний перерыв в Премьер-лиге «Зенит» ушел на первом месте, набрал 42 очка после 17 туров. Что касается «Спартака», то подопечные Гильермо Абаскаля с 36 баллами располагаются на второй позиции.