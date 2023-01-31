Газизов проиграл суд «Спартаку» и выплатит более 90 млн рублей

Экс-гендиректор московского «Спартака» Шамиль Газизов проиграл суд «красно-белым». Как стало известно, было принято решение взыскать с функционера 92 миллиона рублей в пользу столичного топ-клуба.

«Октябрьский суд Республики Башкортостан удовлетворил иск футбольного клуба «Спартак», взыскав с Шамиля Газизова 92 млн рублей», - сообщается на страницах ТАСС.

Газизов занимал руководящий пост в московском клубе с июля по декабрь 2020 года. В настоящий момент он работает генеральным директором «Уфы».

После 17 туров чемпионата России «Спартак» набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Красно-белые» отстают от лидирующего «Зенита» на шесть баллов.