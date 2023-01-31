Рапопорт предостерегает Малкома от перехода в «ПСЖ»

Тренер Борис Рапопорт, ранее работавший в петербургском «Зените», поделился мнением о возможном уходе бразильского полузащитника Малкома во французский «ПСЖ».

«Малком должен понимать: если он имеет шансы заиграть там в основе, то надо идти. Если таких шансов у него 50 на 50, то рисковать пока не стоит. Чтобы не получилось, как в «Барселоне», - приводит слова специалиста издание «РБ Спорт».

Малком стал игроком петербургского клуба летом 2019 года. «Зенит» купил южноамериканца у каталонской «Барселоны» за 40 миллионов евро.

В сезоне-2022/2023 бразильский полузащитник сыграл 23 поединка, в которых отметился 15 забитыми мячами и пятью голевыми передачами.