Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал подписание «железнодорожниками» защитника Хермана Конти.

«Я считаю, что линия обороны, прежде всего, нуждалась в укреплении. Хорошее приобретение. Посмотрим, как он себя проявит. Надо бы посмотреть, как Конти играл в «Бенфике». Раз отдают, значит, играл не очень много. Но посмотрим, возможно, у него хороший потенциал.

Покупка защитника - совершенно правильное решение. Я считаю, что ещё одного защитника точно нужно подписать в линию обороны», - сказал Сенников.

Напомним, что 28-летний аргентинец перешел в «Локомотив» на правах свободного агента.