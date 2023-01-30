Переход форварда московского «Локомотива» Вильсона Изидора в стан французского «Лиона» сорвался – игрок не прошёл медосмотр, пишет пресс-служба лионцев.

«Результаты медосмотра, который игрок прошёл в клубе, не позволяют ему перейти в наш клуб в рамках аренды», - говорится в официальном сообщении «Лиона».

Напомним, возможный переход Изидора из «Локомотива» в другой европейский клуб – одна из самых интригующих тем российского футбола в последние дни. Среди претендентов на игрока ранее назывались немецкий «Шальке» и французский «Лорьян», позже к ним добавились «Лион» и «Страсбург».

Что касается результатов Изидора в текущем сезоне, то на его счету всего четыре гола и четыре ассиста в 17 матчах во всех турнирах за «Локо».