Сергеев: «Не знаю, почему меня не вызывают на матчи сборной России»

Нападающий петербургского «Зенита» Иван Сергеев поделился мнением относительно отсутствия практики в российской сборной.

«Не знаю, почему меня не вызывают на матчи сборной России. Тренерскому штабу виднее. Конечно, я хочу попасть в сборную», – заявил форвард «сине-бело-голубых», чьи слова приводит «Чемпионат». Сергеев отметил, что постарается проявить себя на должном уровне в клубе, чтобы привлечь интерес тренерского штаба национальной команды.

Отметим, что Иван Сергеев вызывался на последние матчи сборной России в отборе на ЧМ-2022 против Кипра и Хорватии, однако игровой времени не получил. В нынешнем сезоне в футболке «Зенита» нападающий провёл 22 матча, забив девять голов при четырёх ассистах.