Переход Изидора в «Лион» не состоится

Трансфер нападающего московского «Локомотива» Вилсона Изидора в «Лион» находится под угрозой срыва из-за руководства французского клуба.

По информации L’Equipe, боссы «Олимпика» переключили внимание на 21-летнего фоврарда «Херенвеена» Амина Сарра, в связи с чем вероятность возвращения Изидора на родину близка к нулю. Сообщается, что среди клубов французской Лиги 1 в услугах воспитанника «Ренна» заинтересован «Страсбург».

Вильсон Изидор пополнил состав «железнодорожников» в начале прошлого года, проведя 29 матчей во всех турнирах и забив 11 голов. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость форварда в пять миллионов евро.