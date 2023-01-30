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Биджиев: «В «ПСЖ» на самом деле думают, что Малком им подойдёт и поможет» эксклюзив

30 Января 2023 • 21:30 Комментировать

Бывший вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал заинтересованность французского «ПСЖ» в 25-летнем бразильском нападающем санкт-петербургского «Зенита» Филипе Малкоме.

- Раз факт переговоров подтвердили в своих интервью и Семак, и гендиректор «Зенита» Медведев, значит, интерес к Малкому у «ПСЖ» действительно есть. Думаю, такой трансфер возможен. Всё-таки в своё время из «Зенита» в «ПСЖ» уже переходил Паредес, и это своего рода проторенная дорожка. «ПСЖ» – очень серьёзный клуб, ведущий продуманную и взвешенную селекцию. Раз там положили глаз на Малкома, значит, они на самом деле думают, что он им подойдёт и поможет. Но «Зенит» вряд ли отпустит одного из своих лидеров в аренду или за небольшие деньги. Плюс надо учитывать, что зимнее трансферное окно во Франции вот-вот закроется. Понятно, что у самого Малкома есть желание перейти в «ПСЖ». Парижский клуб – один из сильнейших в мировом футболе. Оказаться в одной команде с Мбаппе, Месси, Неймаром, Рамосом, Доннаруммой, и можно далее перечислять всех игроков «ПСЖ» по списку – это мечта любого футболиста. Теперь дело за руководством обоих клубов.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит ПСЖ Чемпионат Франции Чемпионат России Лига 1 Хасанби Биджиев РПЛ Малком Филипе
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