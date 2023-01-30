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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кузьмин: «Очень рад возвращению Бердыева в РПЛ»

30 Января 2023 • 20:21 Комментировать

Тренер «Рубина» Олег Кузьмин высказался о возвращении Курбана Бердыева в чемпионат России. Напомним, 70-летний специалист стал новым наставником «Сочи».

«Очень рад возвращению Бердыева в чемпионат России. Будет интересно последить за его работой в «Сочи». Думаю, это плюс для всего нашего чемпионата. Возраст? Ничего такого в этом не вижу. Тот же Сёмин удачно работал и после 70», — приводит слова Кузьмина «Чемпионат».

После 17 туров сочинский клуб идет на девятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 25 набранных очков.

Возобновление чемпионата после зимней паузы произойдет в начале марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Курбан Бердыев Юрий Сёмин Олег Кузьмин Сочи
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