Адольфо Гайч вот-вот будет представлен как новичок «Вероны». Борющийся за сохранение места в Серии А клуб арендует 23-летнего нападающего у московского ЦСКА. В договоре между клубами будет прописана опция выкупа, но она не будет обязательной.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», если «Верона» в конце сезона решит выкупать Адольфо Гайча, то она должна будет заплатить ЦСКА около 3 миллионов евро.

За ЦСКА Адольфо Гайч провёл 30 официальных матчей. В них аргентинец забил всего лишь три раза.

На текущий момент «Верона» занимает 18-е место в турнирной таблице итальянского чемпионата.