​«Верона» не будет обязана выкупать Гайча у ЦСКА

В ближайшие часы «Верона» объявит о переходе из ЦСКА нападающего Адольфо Гайча. Итальянский клуб арендует 23-летнего аргентинского футболиста без опции обязательного выкупа. Это подтвердил Франческо Маррокку, который занимает пост спортивного директора «Вероны».

«В соглашении присутствует опция выкупа Гайча, но она не является обязательной», - высказался Маррокку, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Отметим, что в последние годы Адольфо Гайч уже дважды уходил из ЦСКА в аренды. Так, аргентинец временно выступал за «Беневенто» и «Уэску».

Эксперты портала transfermarkt оценивают Адольфо Гайча в 1,8 миллиона евро.