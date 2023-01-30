Кечинов: «Зенит» сможет найти замену Малкому»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал возможный уход нападающего Малкома Филипе из «Зенита».

«Конечно, это будет не безболезненно, но все равно там есть игроки, которые в принципе смогут его заменить. Ну, просто в «Зените» много качественных футболистов. Они его заменят и дальше будут бороться за золото», — цитирует Кечинова Rusfootball.

В нынешнем сезоне на счету 25-летнего бразильца 15 забитых мячей и 7 результативных передач в 23 матчах во всех турнирах.

После 17 туров «сине-бело-голубые» возглавляют турнирную таблицу Российской премьер-лиги, имея в своем активе 42 набранных очка.